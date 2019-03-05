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تعليم

التعليم العالي تناقش إنشاء نوادى أدبية بالجامعات لاكتشاف المواهب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى حول الملتقى الأدبى الثانى للجامعات الذى نظمته الجامعة، بالتعاون مع بيت الشعر بمحافظة الأقصر، ومشاركة جامعات الإسكندرية، وعين شمس، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادى، وسوهاج، وجامعة سيناء بالإضافة إلى وزارة التعليم العالى.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات الملتقى شملت عدة ورش نقدية فى مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي، فضلًا عن تنظيم أمسيات شعرية لطلاب الجامعات.

وناقش الملتقى إنشاء نوادي أدبية بالجامعات لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وإصدار مجلة أدبية بكل جامعة لنشر إبداعات الطلاب، وتجميع الأعمال الإبداعية للطلاب ونشرها، والإعلان عن مسابقات أدبية على مستوى الجامعات العربية من خلال المجلس العربى للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية.

كما تناول إبداعات الطلاب الأدبية وخاصة المجلات الأدبية، وحث النقاد العرب على تناولها بالنقد وتدريس الجيد منها ضمن المقررات الدراسية بالمدارس والجامعات.

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