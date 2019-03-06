برلماني: قطاع الصناعة في مصر يعاني العديد من المشكلات

أوضح النائب سمير البطيخي عضو الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة في مصر يعاني العديد من المشكلات فعلى سبيل المثال، مصانع قطاع الأعمال العام تعاني من زيادة أعداد العاملين عن الحاجة، وكذلك تخلف الآلات عن التطور، وهناك مشاكل متعلقة بالتسويق والمخازن أيضا.





وتابع البطيخي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دراسة هذه المشاكل بأسلوب علمي فإن ذلك يساهم في حل هذه المشاكل، إلى توفير التمويل للتطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة، وتخفيض تكاليف الانتاج وابتكار طرق جديدة للتسويق، مؤكدا على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال على أساس البحث العلمي تجنبا للخسائر التي تتعرض لها.





وأكد عضو لجنة الصناعة، على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة قائلا: "الابتكارات الجديدة في مجال الصناعة التي يقوم بها الباحثين تساهم بلا شكل في تخفيض استهلاك مدخلات عملية الصناعة وبالتالي التأثير الإيجابي على أسعار المنتجات وتسويقها بشكل أفضل".



