إنجي وجدان لـ صدى البلد: أؤيد تعريب الأعمال الأجنبية

قالت الفنانة إنجي وجدان إن فكرة تحويل الأعمال الأجنبية إلي عربية ليست إفلاسًا.





وأضافت "وجدان"، في تصريح لـ"صدى البلد": مسلسل "طلعت روحي"، مقتبس عن قصة المسلسل الأمريكي "دروب ديد ديفا" الذي أنتج عام 2009.





وذكرت أن المؤلف شريف بدر الدين استطاع أن يحول العمل إلى مسلسل درامي يتناسب مع المجتمع المصري والأسر.



