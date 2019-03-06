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فن

إنجي وجدان لـ صدى البلد: أؤيد تعريب الأعمال الأجنبية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان إن فكرة تحويل الأعمال الأجنبية إلي عربية ليست إفلاسًا.

وأضافت "وجدان"، في تصريح لـ"صدى البلد": مسلسل "طلعت روحي"، مقتبس عن قصة المسلسل الأمريكي "دروب ديد ديفا" الذي أنتج عام 2009.

وذكرت أن المؤلف شريف بدر الدين استطاع أن يحول العمل إلى مسلسل درامي يتناسب مع المجتمع المصري والأسر.

"طلعت روحي" يتكون من 45 حلقة، يشارك في بطولته الفنانة إنجي وجدان، والممثل اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي، وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.

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