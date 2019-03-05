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محافظات

محافظ دمياط: الرئيس وجه بضرورة دعم مدينة الأثاث للارتقاء بالصناعة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:24 م
محافظ دمياط. الرئيس
محافظ دمياط." الرئيس يوجه بضرورة دعم مدينه الاثاث
زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بشكل لحظي الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط للأثاث، والتي تعد أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لها فى أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لموقعها المتميز وقربها من مينائي دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولي الساحلي.

وأضافت أنه قريبا سيتم افتتاح المدينة بحضور رئيس الجمهورية، حيث أن المدينة أُنشئت على مساحة ٣٣١ فدانًا، وفقا لأعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.

وأكدت عوض أن رئيس الجمهورية وجه بإدارة ودعم واستثمار المدينة بالصورة المُثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي بالمدينة لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وكذلك التركيز على الارتقاء بالتدريب المهني والتكنولوجي في حرفة صناعة الأثاث.

وأضافت أن المدينة ستساعد على تنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخليًا ليرتفع من 12 مليار جنيه سنويًا إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنويًا إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلًا عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

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