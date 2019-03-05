خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو

أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى، أن قطاع التعدين جزء هام من الصناعة ولكن كانت مساهمته منخفضة فى الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية، ولذلك تم إصدار قانون التعدين الجديد.



وأشار "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، إلى أن قانون التعدين الجديد ومنح قطع للمستثمرين غنية بالمعادن مثل الصعيد وغيره يساهم فى خلق فرص عمل للشباب.



وأوضح "أستاذ الاقتصاد الدولى" أن مجمعات الفوسفات بالوادى الجديدة ساعدت على خلق مجمع فوسفات بأسوان مما يساعد فى زيادة الإنتاج المحلى المرتبطة بالتعدين.

