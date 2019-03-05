شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية

عرضت فضائية الحدث، اليوم، الثلاثاء، فيديو لعناصر من تنظيم "داعش" يحاولون الاقتراب من أحد متاريس قوات سوريا الديمقراطية، زاعمين استسلامهم لقوات الجيش السوري، ولكن فجأة قرروا تفجير أنفسهم.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد بدأت الشهر الماضي في اقتحام آخر معاقل لتنظيم داعش الإرهابي في قرية الباغوز بدير الزور شرقي سوريا.



وذكرت فضائية العربية الإخبارية، أن نحو 30 شاحنة نقلت نساء وأطفال ورجال غادرت قرية الباغوز آخر جيب (داعش) شرق سوريا قبيل الاقتحام، في تحرك ضروري قبل مهاجمة الفلول المتبقيين والمتحصنين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.



وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 400 عنصر من داعش رفضوا الخروج من الباغوز وبقوا متحصنين في آخر قلاع داعش، رافضين الخروج، ومعهم عدد من المدنيين ومن عائلاتهم.

