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محافظات

مسنة تطلق الزغاريد ابتهاجا بحملة 100 مليون صحة بقنا.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:01 م
ربة منزل مسنة
ربة منزل مسنة
يوسف رجب
أطلقت ربة منزل مسنة الزغاريد بوحدة مدينة العمال الصحية، فرحًا وابتهاجًا بحملة 100 مليون صحة، وبنتيجة تحليلها السلبية بعد إجراء المسح الطبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة، واطمئنانها أن نتيجة المسح سلبية ولا تعانى من أى أمراض سواء ضغط أو سكر.

وقالت رشيدة محمد مصطفى حمد، البالغة من العمر 87 عامًا، الحمد لله أنا مبسوطة بأن نتيجة التحليل سلبية، كنت خايفة أكون " تعبانة أو عندى فيروس سى، علشان ده مرض وحش وكل الناس بتخاف منه".

وأشارت، إلى أنها أصرت على المشاركة فى بداية المبادرة علشان تطمئن على صحتها، موجهة الشكر لكل المسئولين عن المبادرة التى وصفتها بأنها "مبادرة خير" وتطالب الجميع بالمشاركة فى هذه المبادرة المجانية التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين.
مسنة تطلق الزغاريد ابتهاجا بحملة 100 مليون صحة بقنا.. صور
مسنة تطلق الزغاريد ابتهاجا بحملة 100 مليون صحة بقنا.. صور
مسنة تطلق الزغاريد ابتهاجا بحملة 100 مليون صحة بقنا.. صور
مسنة تطلق الزغاريد ابتهاجا بحملة 100 مليون صحة بقنا.. صور

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