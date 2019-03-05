بيطري المنيا يضبط 655 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. صور

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 655 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على أسواق عرض وبيع اللحوم بمركزي المنيا وبني مزار.



قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 4 محاضر مخالفة كما تم سحب عينات من 241 كيلو من اللحوم، لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، مؤكدًا انه تم مصادرة جميع المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.