ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بيطري المنيا يضبط 655 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:20 م
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع
أيمن رياض
ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 655 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على أسواق عرض وبيع اللحوم بمركزي المنيا وبني مزار.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 4 محاضر مخالفة كما تم سحب عينات من 241 كيلو من اللحوم، لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، مؤكدًا انه تم مصادرة جميع المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.
بيطري المنيا يضبط 655 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. صور
بيطري المنيا يضبط 655 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. صور
بيطري المنيا يضبط 655 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)

زوج شيماء سيف يتخلص من وزنها الزائد بطريقة كوميدية.. صورة

النيابة الإدارية تحيل 16 قيادة بالضرائب للمحاكمة بتهمة إهدار 130 مليون جنيه

هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه

نوستالجيا| في ذكرى ميلاد سامية جمال.. فنان يوصي بدفنها بجواره.. تفاصيل

دوللي شاهين تبهر متابعيها على انستجرام بهذه الإطلالة.. صورة

برنامج موحد لقراءة عدادات الكهرباء يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

شاهد.. بلطجية مقنعون يحاولون اقتحام جامعة لطعن طالب

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو
شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟