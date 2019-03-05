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فن

نوال الزغبي تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد كده باي مع روتانا.. الليلة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:07 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
تحتفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بإصدار ألبومها الجديد كده باي، اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين.

كانت روتانا طرحت ألبوم كده باي يوم 14 فبراير الماضي بالأسواق والمتاجر الالكترونية وبموقع يوتيوب، وهو الألبوم الأول لروتانا مع النجمة الذهبية بعد انقطاع فني استمر لعشر سنوات.

ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 باللهجة المصرية منهم صبح، آه يا سيدي، ومش خايفة، والجمال لناسه، وكدة باي، و100 وجع، وجوة قلبه.

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