الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل على تحقيق محدودية العنصر البشري في المنظومة الكهربائية، وبالتالي يصبح هناك حد من الخطأ وتحقيق الدقة المتناهية.





وأضاف "حمزة"، خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن 121، على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا تعاملهم الإيجابي مع الشكاوى، مفيدا بأن الخط الساخن يمكن للمواطنين تبليغ قراءة العدادات من خلاله أيضا، ويتم حساب الاستهلاك بناء عليه.





وأوضح أنهم تلقوا شكاوى وبلاغات تخطت 5.1 مليون شكوى وبلاغ، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالرد عليهم جميعًا ولم يتبقَ تقريبًا سوى 1000 شكوى، بنسبة تتخطى 99.9%.