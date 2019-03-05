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مميش: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
محمد الغزاوى وانجي هيبة
صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم الأحوال الجوية الصعبة، وأن قناة السويس، اليوم الثلاثاء، شهدت عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 29 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن، فيما عبرت 26 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.6 مليون طن.

وأكد "مميش"، أن إدارة الهيئة لاتدخر جهدًا للارتقاء بالخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء وتتابع بدقة كافة المتغيرات المتعلقة بصناعة النقل البحري وتحرص على التعامل معها باحترافية بتبني مشروعات لتطوير المجرى الملاحي ورفع كفائته من ناحية واتباع سياسات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد من ناحية أخرى.

ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير لمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار في كافة الظروف ويبذلون جهدًا كبيرًا لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة، مشددًا على أن راية القناة ستظل عالية خفاقة بفضل وطنية أبنائها.

كما شهدت القناة عبور 6 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 5 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 و150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GENIUS بحمولة 222 ألف طن، والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة ELLY MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 173 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى مصر.
مميش: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية
مميش: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية

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