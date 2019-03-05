محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، الثلاثاء، جهود أجهزة المحافظة في شفط مياه الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة سير أعمال شفط المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة.



وتفقد المحافظة جهود شفط مياه الأمطار، في طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، والطريق الدائرى وحي الدقي.



وأكد محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بـ50 سيارة لشفط مياه الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة، تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



وأوضح أن أجهزة المحافظة نجحت في شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع رغم الكميات الكبيرة من المياه التي سقطت على محافظة الجيزة.