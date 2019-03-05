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أخبار العالم

شبكة إفريقية تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية: سيطرت على البطالة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:02 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
انخفض معدل البطالة في مصر إلى مستويات ما قبل ثورة يناير، في أعقاب ثورة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد تزامنا مع زيادة مشاريع التنمية الوطنية التي توفر آلاف الوظائف للشباب.

سلطت شبكة "وي تراكر" العلمية المهتمة بالشئون الإفريقية، الضوء على هذا الأمر، مشيرة إلى التقارير الحكومية التي تؤكد انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الأخير من 2018، مقارنة بـ10% في الربع السابق له، و11% خلال الربع الأخير من 2017.

وأضافت أن القوى العاملة يعمل بها ما لا يقل عن 28 مليون نسمة، بينهم 22.7 مليون ذكور، مشيرة إلى أن عدد العاطلين بلغ 2.5 مليون شخص، بينهم 1.45 مليون ذكور والباقي من الإناث، وهو مستوى منخفض عن المعدلات السابقة.

وأشارت الشبكة إلى أنه من بين الأسباب العديدة لانخفاض معدل البطالة، معارض الوظائف التي نظمتها وزارة القوى العاملة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وسلطت الضوء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها قبل شهرين، قائلة إنها "من شأنها توفير حياة أفضل للمصريين من خلال تحسين ظروف القطاع"، حيث بدأت الوزارة بعمل معارض للتوظيف كجزء من المبادرة، بدأت من الجيزة وبعدها الإسماعيلية وأسيوط والمنيا وبني سويف والمنوفية، وأوضحت أنه رغم توظيف الآلاف فإن المبادرة تستهدف إطلاق معارض أخرى في باقي المحافظات.

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