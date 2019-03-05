الإسكان: رفع كفاءة محور محمد نجيب للتوصيل بين الطريق الدائري والعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمى بوزارة الإسكان، إنه يتم رفع كفاءة محور محمد نجيب حتى يمكن التوصيل بين الطريق الدائري والعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من أكثر من 40 ألف وحدة سكنية فى يونيو 2020 بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار "متحدث وزارة الإسكان" إلى أنه تم بيع بعض الوحدات بالعاصمة، مضيفًا إلى أنه تم الانتهاء من 15 ألف وحدة سكنية فى وحدة وحدائق كابيتال بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة من إجمالى 23 ألف وحدة، منوهًا بأنه يتم أيضًا تنفيذ مشروع جاردن سيتى الجديد بالعاصمة الإدارية.



وأضاف أن الوزارة أيضًا تجهز جميع الخدمات والمرافق التي تحتاجها الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا تجهز الحديقة المركزية هناك والتي تصل مساحتها إلى 1000 فدان وتشتمل على جميع النشاطات بجميع المجالات مما يجعلها من أكبر الحدائق بالعالم.

