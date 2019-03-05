عواصف ترابية تضرب قرى ومدن الوادي الجديد

تعرضت عدد من المناطق بمحافظة الوادى الجديد، لعواصف ترابية شديدة أدت إلى حجب الرؤية على الطرق وتسببت في زحف الرمال على الطرق الإسفلتية، ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.



ومن جانبها شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد طقس الثلاثاء انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وأوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

