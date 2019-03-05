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وزراء خارجية دول الجوار الليبي يجتمعون بالقاهرة اليوم لمناقشة المعضلة الليبية.. أزمة تهدد المنطقة بالانفجار.. وجهود مصرية مكثفة للم شمل الفرقاء

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:30 م
أرشيفية لوزراء خارجية
أرشيفية لوزراء خارجية دول الجوار الليبي
محمد وديع
  • دول الجوار الليبي تكثف جهودها للم شمل الفرقاء بالقاهرة
  • مصر تستضيف ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين
  • الاجتماع يهدف العمل على تهيئة الظروف لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا

لم تعد دول الجوار الليبي تمتلك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، كما لم تعد هناك إمكانية لاستمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة هجوم الميليشيات على المنشآت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة، فامتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على جميع شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.

ويجتمع وزراء خارجية ثلاثة من دول الجوار الليبي "مصر وتونس والجزائر" بالقاهرة لبحث مستجدات الوضع الليبي وإمكانية إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

واستضافت مصر منذ يونيو 2017، ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في أكثر من مناسبة عن ثقتها بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهدًا وطنيًا ليبيًا خالصًا، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.

ويهدف مسار توحيد الجيش الليبي إلى توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

ويهدف اجتماع القاهرة اليوم إلى إتاحة الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

كما يبرز الاجتماع أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

ولا شك أن هناك أهمية كبرى ومحورية لآلية دول الجوار، والتي لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثرًا بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصًا على استعادة أمن واستقرار ليبيا.

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