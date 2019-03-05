ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:29 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي
طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إنفاذًا لقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة إيفاد بعثة التحقيق الأممية لتستمر في دورها ومهامها للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات خطيرة بما فيها استمرار جرائم الإعدام الميداني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له اليوم، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس الإثنين، وأسفرت عن اغتيال شابين فلسطينيين، وإصابة ثالثٍ واعتقاله.

وأوضح السفير أبو علي، أن قوات الاحتلال قامت بقتل الشابين الفلسطينيين بدم بارد واختلقت المبررات والأكاذيب لتبرير هذه الجريمة، والتنصل من مسؤوليتها، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي وعدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والذي يأتي تزامنًا مع حملات الانتخابات الإسرائيلية والمزايدة على الحقوق والدماء الفلسطينية، حيث تجري هذه الإعدامات الميدانية بتشجيع من حكومة الاحتلال التي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات لجنة التحقيق الأممية في مساءلة سلطات الاحتلال ومرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية وفي محكمة الجنايات الدولية، التي آن لها أن تُنهي دراستها الأولية والانتقال إلى التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين قبل أشهر خاصة وأن استمرار الإفلات من المسؤولية والعقاب إنما يُشجع على الاستمرار في ارتكاب الجرائم.

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو

آية إذا قرأتها قبل النوم تنجيك وتحفظك من الشياطين حتى تصبح.. احرص عليها

ترتيب الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة.. والأهلي يزحف نحو المقدمة

شاهد.. طفل إيراني يقلد مهارات محمد صلاح

وصول أول سفينتين عالميتين للرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد

تأكل شعرها منذ 6 سنوات.. شاهد ماذا أخرج الأطباء من بطن طفلة.. صور

تعليمات جديدة من الجيش الإسرائيلي لغلاف غزة

البترول تعلن عن وظائف بنظام الإعارة بـ٢١ محافظة.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019

الإسكان: رفع كفاءة محور محمد نجيب للتوصيل بين الطريق الدائري والعاصمة الإدارية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو
شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟