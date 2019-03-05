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توك شو

شاهد .. حرائق الغابات تستمر في اسبانيا وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة النيران

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:01 م
صدى البلد
توك شو
شهدت منطقة شمال أسبانيا حرائق مستمرة في عدد من الغابات بسبب ارتفاع الحرارة الشديد في هذا الوقت من العام مع انخفاض نسبة الرطوبة.

واستمر نحو 300 من رجال الإطفاء وأفراد من قوات الجيش مدعومين بطائرات ناقلة للمياه بمكافحة ألسنة اللهب خلال الساعات الماضية، وساعد انخفاض درجة الحرارة رجال الإطفاء في السيطرة على بعض من تلك الحرائق .

وساعد بتأجيج النيران رياح جنوبية قوية وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، ودعت السلطات السكان لتوخي الحذر مع تنبؤات برياح أشد في جنوب البلاد.

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