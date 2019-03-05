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بث مباشر .. مباراة دورتموند و توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:09 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، في العاشرة مساءً، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

وتعد مواجهة اليوم، مهمة صعبة لدورتموند الذي يتطلع لتحقيق ريمونتادا شبه مستحيلة، من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال.

ويسعى أسود الفيستيفال لتحقيق الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد هزيمته في الذهاب بنتيجة 0-3.

بينما يتطلع توتنهام في مواجهة اليوم، لتخطي أحزانه في البريميرليج أمام دورتموند، بعدما فقد 8 نقاط بأخر ثلاث مباريات خاضها على الترتيب، حيث خسر أمام بيرنلي بنتيجة 2-1، وأمام تشيلسي 2-0، بينما تعادل مع أرسنال 1-1.

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