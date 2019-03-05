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قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مي محمد
قالت فاطمة كمال الدين، اختصاصية تغذية، إن قشور الخضراوات والفواكه تعد الجزء الغني بالمواد الغذائية المطلوبة واللازمة للإنسان، مقارنة بالثمرة ذاتها.

وأوضحت "كمال الدين" خلال لقائها ببرنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الدراسات الحديثة أثبت أنه عند تناول الفاكهة أو الخضار بقشرها يحد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض الجهاز العصبي والهضمي، والقلب.

ولفتت اختصاصية تغذية، إلى أن المبيدات التى يتم رشها على الخضار أو الفاكهة يمكن أن تنتقل بسهولة من القشرة الخارجية داخل الثمرة، مضيفة أنه يمكن تنظيف الخضار أو الفاكهة عن طريق استخدام المياه الدافئة بجانب فرشاة معدة خصيصا للفواكه والخضار أو عن طريق وضع معلقة خل صغيرة في لتر مياه ونضع الثمرة لفترة ومن ثم نقوم بتنظيفها.

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