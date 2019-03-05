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رياضة

إصابة صلاح محسن في مران الأهلي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غادر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم علي ملعب التتش للاصابة
وشارك صلاح، في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، قبل أن يغادر المران قبل نهايته بصحبة طبيب الفريق خالد محمود.

ويتوجه الأهلي في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب التي تقام يوم 9 مارس الجاري، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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