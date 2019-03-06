برلماني: القضاء على الدروس الخصوصية سيتحقق بتطبيق النظام الجديد

قال سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم سابقا، لم يصل إلى للبرلمان حتى الآن.





ولفت غطاس في تصريحاته لـ"صدي البلد" إلي أنه لن يتم القضاء علي الدروس الخصوصية إلا بتطبيق النظام الجديد، والذي بدأ حاليا على طلاب الصف الأول الثانوي، موضحا أنه متبقي عامان فقط لتطبيقه علي جميع مراحل الثانوية العامة.



