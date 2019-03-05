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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:13 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي برشلونة، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

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