ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية
شبكة إفريقية تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية: سيطرت على البطالة
مميش: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية
بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح
الوزراء ينفي 13 شائعة خلال 7 أيام.. إنفوجراف
وظائف أكاديمية شاغرة بكلية حاسبات أسيوط.. اعرف طريقة التقديم
تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان
وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين في حادث مرورى بالبحيرة
الوزراء ينفي إقرار اللغة الصينية إجبارية بالثانوية العامة في نظام التعليم الجديد
البنتاجون يهدد تركيا بـ عواقب وخيمة حال امتلاكها أنظمة إس 400
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 26 : 02 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
بين الناس
توك شو
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
مرأة
منوعات
ديني
سيارات
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
مرأة
منوعات
ديني
سيارات
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
برلمانية تدعو الخارجية للرد على تجاوزات تركيا: دعوتها للاحتجاج في مصر تخالف العرف الدولي
سعفان: فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا
ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية
النائبة شيرين فراج تتقدم باقتراح مشروع قانون جديد لـ نقابة المهندسين
بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بدوري أبطال أوروبا
متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
أخبار العالم
باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات من المتشددين
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:10 م
Tweet
رويترز
Tweet
ترشيحاتنا
عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز
5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019
علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو
صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية
تعرف على حقيقة مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي
فوائد شرب الماء والعسل على معدة فارغة
برنامج موحد لقراءة عدادات الكهرباء يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعليمات جديدة من الجيش الإسرائيلي لغلاف غزة
هجيبلك فلوس منين.. تفاصيل انتحار زوجين بسبب مصروفات المنزل بالدقهلية
بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح
مدرب الأهلي يكشف سر الفوز على بتروجت برباعية
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
هجيبلك فلوس منين.. تفاصيل انتحار زوجين بسبب مصروفات المنزل بالدقهلية
البترول تعلن عن وظائف بنظام الإعارة بـ٢١ محافظة.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو
بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم
بعد طلبها الجنسية المصرية.. فجر السعيد تشن حربا شرسة ضد أصالة
تاجر فاكهة يقتل عشيقته بمساعدة زوجته وابنه ويلقي جثتها في الترعة
احترس.. فعل شائع يعرض الكثيرين لزوال أكبر نعم الله
5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019
أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو
النيابة الإدارية تحيل 16 قيادة بالضرائب للمحاكمة بتهمة إهدار 130 مليون جنيه
بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح
بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء
أسعار سيارات هيونداي بعد التخفيضات الجديدة
نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور
برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو
د. خالد رحومة يكتب.. بلاغ لمن يهمه الأمر.. احذروا الخلايا النائمة
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول الحذف من الدعم
عمرو أديب مناشدا المواطنين دعم محمد صلاح: خلصنا من ذل مجدي عبد الغني
خناقة زوجية تنتهي بشلل الزوجة ومقتلها واغتصاب صديقتها
سقوط 6 متهمين بقتل شابين في إطلاق الرصاص على أتوبيس بأوسيم
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة
هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه
كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا
شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا
فيديو
متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو
شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟
نعم
56%
لا
35%
لا أهتم
9%
هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
إبراهيم عطيان يكتب: ليلةٌ ممطرةٌ 7
د. مروة حسين تكتب: استوصوا بالنساء خيرا
دينا المقدم تكتب: زواج الأطفال
مختار محمود يكتب: ويسألونك عن استوزار الموتى
أرسل مشاركتك