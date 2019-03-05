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أخبار العالم

باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات من المتشددين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
رويترز

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