ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو زيد: اعتماد الصناعة على البحث العلمي يزيد جودتها وتنافسيتها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:02 ص
مصطفى أبوزيد مدير
مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
أسامة علي
أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن للبحث العلمى ارتباط وثيق بالصناعة، حيث أن الاخيرة عانت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية فى ظل عدم الاعتماد على الابحاث العلمية لحل تلك المشاكل.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن اهمية البحث العلمى بالنسبة لقطاع الصناعة تكمن فى استحداث طرق انتاجية متطورة تؤدى الى الزيادة الانتاجية مع تقليل فاقد مدخلات الصناعة وبالتالى المساهمة فى زيادة ارباح تلك الصناعات، كما أن اعتماد الصناعة على البحث العلمى يساهم فى اتصال الباحثين مباشرة بالقطاع ويصبحوا أكثر معرفة بإحتياجات الاسواق ومن ثم التسابق لخدمتها بإفضل الابحاث.

وتابع يساهم البحث العلمى فى ايجاد اساليب تكنولوجية تساهم فى ارتفاع جودة المنتجات ومن ثم تأثيرها المباشر على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج وهذا ما يتسق مع توجهات الحكومة فى سياسة زيادة الصادرات مقابل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلى.

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،أنه من ضمن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير التعليم العالي،ربط البحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع.

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

الزمالك: الأهلي هرم مصر الرابع ومن لا يرى ذلك أعمى

دولة آسيوية تقرر فصل الموظفين حال ضبطهم يلعبون PUBG

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

فجر اليوم.. بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب بدوري الأبطال

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

عزمي مجاهد: كل مسئول متقاعس عن عمله خلايا إخوانية نائمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟