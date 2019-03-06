أبو زيد: اعتماد الصناعة على البحث العلمي يزيد جودتها وتنافسيتها

أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن للبحث العلمى ارتباط وثيق بالصناعة، حيث أن الاخيرة عانت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية فى ظل عدم الاعتماد على الابحاث العلمية لحل تلك المشاكل.



وأضاف أبو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن اهمية البحث العلمى بالنسبة لقطاع الصناعة تكمن فى استحداث طرق انتاجية متطورة تؤدى الى الزيادة الانتاجية مع تقليل فاقد مدخلات الصناعة وبالتالى المساهمة فى زيادة ارباح تلك الصناعات، كما أن اعتماد الصناعة على البحث العلمى يساهم فى اتصال الباحثين مباشرة بالقطاع ويصبحوا أكثر معرفة بإحتياجات الاسواق ومن ثم التسابق لخدمتها بإفضل الابحاث.



وتابع يساهم البحث العلمى فى ايجاد اساليب تكنولوجية تساهم فى ارتفاع جودة المنتجات ومن ثم تأثيرها المباشر على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج وهذا ما يتسق مع توجهات الحكومة فى سياسة زيادة الصادرات مقابل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلى.



أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،أنه من ضمن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير التعليم العالي،ربط البحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع.