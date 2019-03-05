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رياضة

شاهد.. رد فعل جماهير الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
القسم الميدانى _ عدسة : ابانوب نبيل
اجتاحت فرحة عارمة جماهير الزمالك عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي وإحياء آماله فى بطولة الكونفيدرالية .

«صدى البلد» رصد رأي الجماهير حول نتيجة اللقاء وهل الزمالك قادر على الصعود والتتويج باللقب الأفريقي أم لا .

فى البداية قال أيمن إسلام ، إن الزمالك يعاني من تخمة النجوم وهذا هو السبب في انخفاض المستوى ، معربا عن سعادته بالفوز ويتمنى أن يستمر هذا الأداء دوما.

وأضاف الدكتور أحمد الرفاعي الطبيب الأسبق للفريق الأول وطبيب قطاع الناشئين أن الزمالك عاد من جديد وأن اللقب الأفريقي سيُحصد في ميت عقبة.

وقال أحد الجماهير الأهلاوية مداعبًا جماهير الزمالك: إذا أراد الزمالك الفوز بالبطولة فعليهم أن يستعينوا بالأهلي.

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