171 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية في شهرين

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية التي تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط قد بلغت قيمتها 7 .171 مليون دولار لكمية قدرها 5 أطنان و205 آلاف طن.



وقال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إنه بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 9 . 34 مليون دولار لكمية قدرها 131 ألفا و594 طنا فى حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 7 .104 مليون دولار لكمية قدرها 4 أطنان و500 ألف طن، ومن المحاصيل الحقلية تم تصدير بما قيمته 1. 32 مليون دولار لكمية قدرها 573 ألفا و415 طنا.



وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من "الخضراوات المجمدة ومعجون طماطم وبصل أخضر وفاصوليا خضراء وفراولة مجمدة وخرشوف وفول سوداني وبرتقال ولب جوافة وحب رمان محلي وعصير برتقال ومندرين" وأنه تم تصدير تلك الأصناف إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية والتي شملت دول كل من "إنجلترا وإيطاليا ولبنان والصين والهند والأردن".



وأضاف الدكتور مهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الإدارة الزراعية، ومدير عام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية أنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التي تم تصديرها خلال الشهرين الماضيين محصول الفول السودانى ولب القرع.