ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فيسبوك يحظر الإعلانات السياسية الأجنبية قبيل انتخابات الرئاسة الإندونيسية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:48 م
أ ش أ
أعلنت شركة "فيسبوك" العملاقة للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء،أنها قامت بحظر الإعلانات السياسية الواردة من خارج إندونيسيا، وذلك قبيل انتخابات الرئاسية الإندونيسية.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية - على موقعها الإلكتروني - أن قرار "فيسبوك" جاء بعدما تعرضت جاكرتا لانتقادات قوية من جانب الاتحاد الأوروبي لعدم قيامها بالجهود الكافية لمواجهة محاولات التدخل في الانتخابات.

وأوضح أكبر موقع للتواصل الاجتماعي أنه يقوم مؤقتا بحظر أية مواد إعلانية مدفوعة من جانب جهات معلنة خارج إندونيسيا تتعلق بالساسة أو الأحزاب السياسية أو محاولات من شأنها أن تشجع على قمع الناخبين.

وكان مسئولون بالاتحاد الأوروبي قد انتقدوا موقع "فيسبوك" في وقت سابق من العام الجاري، لعدم التدقيق في الإعلانات الواردة على موقعه في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في شهر مايو القادم.

ترشيحاتنا

صدى البلد مع مصابي حادث البحيرة.. أحد الناجين: مش مصدق إني عايش

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

حقيقة إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا بدون التابلت

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

محمد رمضان يرتدي «تاج ذهب» بأحدث جلسة تصوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

شاهد.. طفل إيراني يقلد مهارات محمد صلاح

أسرع 3 مشروبات لحرق الدهون

دراسة: مشروبات الدايت تسبب السكتة الدماغية والموت المبكر

البنتاجون يهدد تركيا بـ عواقب وخيمة حال امتلاكها أنظمة إس 400

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟