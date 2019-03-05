تعاون بين المركز العربي للأبحاث وشركة دار المنظومة السعودية

وقع المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية اتفاقية تعاون مع شركة دار المنظومة، لنشر المحتوى العلمي للمركز.



ووقّع الاتفاقية عن المركز الدكتور جهاد شلط، رئيس المركز، وجاء التوقيع ضمن جهود المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية في نشر محتوي البحث العلمي في الوطن العربي.



وتم الاتفاق على نشر الإصدارات العلمية للمركز، وتشمل: المجلات العلمية، والمؤتمرات الدولية، والرسائل العلمية، ضمن قواعد بيانات الشركة، حيث توفر قاعدة البيانات إمكانية الوصول الكامل (Full Text) إلى آلاف الكتب، والدوريات، والرسائل، والمؤتمرات العلمية المنشورة إلكترونياً لأبرز دور النشر والمعاهد البحثية الرائدة في العالمين العربي والإسلامي.



من جانبه، أشار الدكتور جهاد شلط رئيس المركز إلى أن توقيع الاتفاقية جاء؛ ليبرز اهتمام المركز بالتعليم والنشر الإلكتروني الذي يساعد الباحثيين وطلبة الجامعات الى مواكبة المستجدات العلمية.





وأضاف: "هذا يسهم في زيادة قدرات طلبة كليات الاعلام البحثية، الأمر الذي يعزز من نشر المعرفة، ويسهل عملية البحث العلمي".



وتابع: "وهذا ينسجم مع خطة المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية في الاشتراك بقواعد بيانات علمية عربية ودولية، والعمل على انتشار المحتوى العلمي والثقافي للمركز .



والجدير بالذكر أن مؤسسة دار المنظومة شركة سعودية أنشئت عام 2004م، ومتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية. وخلال سنوات عملها، أثبتت الشركة لها مكانا في مجال المعلومات وخدماتها، وذلك بسبب المهنية العالية في إدارة أعمالها وخدماتها.