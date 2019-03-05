ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تعاون بين المركز العربي للأبحاث وشركة دار المنظومة السعودية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:03 م
صدى البلد
وقع المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية اتفاقية تعاون مع شركة دار المنظومة، لنشر المحتوى العلمي للمركز.

ووقّع الاتفاقية عن المركز الدكتور جهاد شلط، رئيس المركز، وجاء التوقيع ضمن جهود المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية في نشر محتوي البحث العلمي في الوطن العربي.

وتم الاتفاق على نشر الإصدارات العلمية للمركز، وتشمل: المجلات العلمية، والمؤتمرات الدولية، والرسائل العلمية، ضمن قواعد بيانات الشركة، حيث توفر قاعدة البيانات إمكانية الوصول الكامل (Full Text) إلى آلاف الكتب، والدوريات، والرسائل، والمؤتمرات العلمية المنشورة إلكترونياً لأبرز دور النشر والمعاهد البحثية الرائدة في العالمين العربي والإسلامي.

من جانبه، أشار الدكتور جهاد شلط رئيس المركز إلى أن توقيع الاتفاقية جاء؛ ليبرز اهتمام المركز بالتعليم والنشر الإلكتروني الذي يساعد الباحثيين وطلبة الجامعات الى مواكبة المستجدات العلمية.


وأضاف: "هذا يسهم في زيادة قدرات طلبة كليات الاعلام البحثية، الأمر الذي يعزز من نشر المعرفة، ويسهل عملية البحث العلمي".

وتابع: "وهذا ينسجم مع خطة المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية في الاشتراك بقواعد بيانات علمية عربية ودولية، والعمل على انتشار المحتوى العلمي والثقافي للمركز .

والجدير بالذكر أن مؤسسة دار المنظومة شركة سعودية أنشئت عام 2004م، ومتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية. وخلال سنوات عملها، أثبتت الشركة لها مكانا في مجال المعلومات وخدماتها، وذلك بسبب المهنية العالية في إدارة أعمالها وخدماتها.

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي يكشف سر الفوز على بتروجت برباعية

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

وصول أول سفينتين عالميتين للرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد

إذاعة مباراة الترسانة وسيراميكا كليوباترا بالقسم الثاني على شاشة صدى البلد 2

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

البترول تعلن عن وظائف بنظام الإعارة بـ٢١ محافظة.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

تأجيل محاكمة حبيب العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

فيديو

التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة
شاهد .. اللقطات الأولى لانفجار دراجة نارية أمام مسجد شمال سوريا
نوران عطالله: بالدراسات النساء أفضل من الرجال في القيادة.. وعامر يرد: أكيد دافعين رشوة.. فيديو
حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو
تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟