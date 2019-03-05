تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

أكد الفنان حكيم، أنه نشأ على عادات وتقاليد الصعيد مع التشديد على تلك العادات، مضيفًا أن لديه ابنة وحيدة "مريم" وهى حبيبته وأكثر من تسأل عليه فى أولاده الـ 4.



وأوضح "حكيم" خلال استضافته عبر فضائية "أبو ظبي"، أنه يربى أولاده على عادات الصعيد وفى نفس الوقت يترك لهم حرية التصرف ببعض الأمور، معلقًا: "بمسك العصاية من النص".



وأشار إلى أن ابنه عمر لديه موهبة كتابة الشعر الفرنساوى وهو الوحيد الذى لديه موهبة من أبنائه، قائلًا: "أنا هعيط لما بنتى تتجوز".

