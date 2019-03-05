الهجرة: خطة لإعادة دمج المصريين في الخارج للاستفادة من إمكاناتهم

أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن الدولة تسعى إلى إعداد سياسة وطنية لحكم عملية الهجرة والعولمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال «سليمان» خلال كلمته بقمة فينجر برينت، إنه يتم إعداد سياسة وطنية لحكم الهجرة والعولمة، في الطريق للتنمية المستدامة عبر الاستفادة من اللاجئين، مشيرًا إلى أن الهجرة أمر إيجابي إذا توفرت المقومات الصحيحة لها، لأنها ستضيف للدولة الكثير، مؤكدا أن الوزارة تسعى لوضع خطة إعادة دمج المصريين في الخارج، للاستفادة من إمكاناتهم.



واستطرد أن القضية الأساسية هو إحداث التوازن بين الإمكانات في الداخل والخارج، ضمن أهداف "مصر ٢٠٣٠"، التي تهدف إلى تكامل في الرؤية، أن تأهيل الخريجين للأسواق الخارجية هو الهدف، لتحسين صورتهم في الخارج، مما يعطي انطباعا إيجابيا عن مصر.



وقمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.