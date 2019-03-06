التعليم العالي: ربطنا البحث العلمي باحتياجات الصناعة.. وبرلمانيون: رقي الدول يقاس بما تطرحة من صناعات.. ومصطفى أبو زيد: اعتماد الصناعة عليها يزيد جودتها وتنافسيتها

سمير البطيخي: الصناعة في مصر تعاني الكثير من المشكلات

مصطفى أبو زيد: اعتماد القطاع على البحث العلمى يزيد الجودة والتنافسية

إيفلين: يجب توظيف الأبحاث لخدمة احتياجات الدولة





"إن وضع آليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمختلف الصناعات من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، فضلا عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية وتقديم مقترحات عملية لتطوير الصناعة في أي مجتمع، أمر لا يحدث، إلا إذا كانت الجامعة والمعاهد البحثية على دراية بالمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأصبح ضرورة حتمية"، طبقا لما أكده عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان.





وفى هذا الإطار، أوضح سمير البطيخي عضو الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة في مصر يعاني العديد من المشكلات فعلى سبيل المثال، مصانع قطاع الأعمال العام تعاني من زيادة أعداد العاملين عن الحاجة، وكذلك تخلف الآلات عن التطور، وهناك مشاكل متعلقة بالتسويق والمخازن أيضا.





وتابع البطيخي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دراسة هذه المشاكل بأسلوب علمي يساهم في حلها، إلى جانب توفير التمويل للتطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة، وتخفيض تكاليف الإنتاج وابتكار طرق جديدة للتسويق، مؤكدا أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال على أساس البحث العلمي تجنبا للخسائر التي تتعرض لها.





وأكد عضو لجنة الصناعة، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وقال: "الابتكارات الجديدة في مجال الصناعة التي يقوم بها الباحثين تساهم بلا شك في خفض استهلاك مدخلات عملية الصناعة وبالتالي التأثير الإيجابي على أسعار المنتجات وتسويقها بشكل أفضل".





ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن للبحث العلمى ارتباطا وثيقا بالصناعة، حيث أن الاخيرة عانت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية فى ظل عدم الاعتماد على الأبحاث العلمية لحل مشاكلها.





وأضاف أبو زيد لـ:"صدى البلد"، أن اهمية البحث العلمى بالنسبة لقطاع الصناعة تكمن فى استحداث طرق إنتاجية متطورة تؤدى الى الزيادة الانتاجية مع تقليل فاقد مدخلات الصناعة، وبالتالى المساهمة فى زيادة ارباح تلك الصناعات، كما أن اعتماد الصناعة على البحث العلمى يساهم فى اتصال الباحثين مباشرة بالقطاع، ويصبحوا أكثر معرفة باحتياجات الاسواق ومن ثم التسابق لخدمتها بأفضل الأبحاث.





وأشار إلى أن البحث العلمى يساهم فى إيجاد أساليب تكنولوجية تساهم فى ارتفاع جودة المنتجات، ومن ثم تأثيرها المباشر على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، وهذا ما يتسق مع توجهات الحكومة فى سياسة زيادة الصادرات مقابل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي.





وفى ذات السياق، قالت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رقى الدول يقاس بالصناعات التى تقدمها للأسواق العالمية، وعلى هذا فإن ربط البحث العلمى بالصناعة والتجارة والاستثمار ضرورة حتمية، لافته إلى أن البحث البحث العلمى يساهم فى تقديم الدراسات اللازمة للمستثمرين وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار الداخلى بدلا من اللجوء للاستثمار فى الخارج.





واضافت متى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان البلد لن تتقدم إلا بالعلم والايدى العاملة، معقبة:" سبب ارتقاء الدول العربية هو توفير التمويل، والاعتماد على خبراء وعلماء مصريين لإدارة المشاريع التنموية، وعلى هذا يجب توظيف العلم والابحاث العلمية حسب احتياجات الدولة المصرية".



