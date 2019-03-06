ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

التعليم العالي: ربطنا البحث العلمي باحتياجات الصناعة.. وبرلمانيون: رقي الدول يقاس بما تطرحة من صناعات.. ومصطفى أبو زيد: اعتماد الصناعة عليها يزيد جودتها وتنافسيتها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:50 ص
صدى البلد
أسامة علي
  • سمير البطيخي: الصناعة في مصر تعاني الكثير من المشكلات
  • مصطفى أبو زيد: اعتماد القطاع على البحث العلمى يزيد الجودة والتنافسية
  • إيفلين: يجب توظيف الأبحاث لخدمة احتياجات الدولة

"إن وضع آليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمختلف الصناعات من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، فضلا عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية وتقديم مقترحات عملية لتطوير الصناعة في أي مجتمع، أمر لا يحدث، إلا إذا كانت الجامعة والمعاهد البحثية على دراية بالمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأصبح ضرورة حتمية"، طبقا لما أكده عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان.

وفى هذا الإطار، أوضح سمير البطيخي عضو الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة في مصر يعاني العديد من المشكلات فعلى سبيل المثال، مصانع قطاع الأعمال العام تعاني من زيادة أعداد العاملين عن الحاجة، وكذلك تخلف الآلات عن التطور، وهناك مشاكل متعلقة بالتسويق والمخازن أيضا.

وتابع البطيخي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دراسة هذه المشاكل بأسلوب علمي يساهم في حلها، إلى جانب توفير التمويل للتطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة، وتخفيض تكاليف الإنتاج وابتكار طرق جديدة للتسويق، مؤكدا أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال على أساس البحث العلمي تجنبا للخسائر التي تتعرض لها.

وأكد عضو لجنة الصناعة، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وقال: "الابتكارات الجديدة في مجال الصناعة التي يقوم بها الباحثين تساهم بلا شك في خفض استهلاك مدخلات عملية الصناعة وبالتالي التأثير الإيجابي على أسعار المنتجات وتسويقها بشكل أفضل".

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن للبحث العلمى ارتباطا وثيقا بالصناعة، حيث أن الاخيرة عانت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية فى ظل عدم الاعتماد على الأبحاث العلمية لحل مشاكلها.

وأضاف أبو زيد لـ:"صدى البلد"، أن اهمية البحث العلمى بالنسبة لقطاع الصناعة تكمن فى استحداث طرق إنتاجية متطورة تؤدى الى الزيادة الانتاجية مع تقليل فاقد مدخلات الصناعة، وبالتالى المساهمة فى زيادة ارباح تلك الصناعات، كما أن اعتماد الصناعة على البحث العلمى يساهم فى اتصال الباحثين مباشرة بالقطاع، ويصبحوا أكثر معرفة باحتياجات الاسواق ومن ثم التسابق لخدمتها بأفضل الأبحاث. 

وأشار إلى أن البحث العلمى يساهم فى إيجاد أساليب تكنولوجية تساهم فى ارتفاع جودة المنتجات، ومن ثم تأثيرها المباشر على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، وهذا ما يتسق مع توجهات الحكومة فى سياسة زيادة الصادرات مقابل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي.

وفى ذات السياق، قالت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رقى الدول يقاس بالصناعات التى تقدمها للأسواق العالمية، وعلى هذا فإن ربط البحث العلمى بالصناعة والتجارة والاستثمار ضرورة حتمية، لافته إلى أن البحث البحث العلمى يساهم فى تقديم الدراسات اللازمة للمستثمرين وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار الداخلى بدلا من اللجوء للاستثمار فى الخارج.

واضافت متى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان البلد لن تتقدم إلا بالعلم والايدى العاملة، معقبة:" سبب ارتقاء الدول العربية هو توفير التمويل، والاعتماد على خبراء وعلماء مصريين لإدارة المشاريع التنموية، وعلى هذا يجب توظيف العلم والابحاث العلمية حسب احتياجات الدولة المصرية".

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان:" فين الصناعة اللي نبقدمها؟ فين التجارة؟، مفيش حاجة، احنا بنستورد احتياجاتنا من الخارج، وبنتاجر فيها".

ترشيحاتنا

ياريتك فاهمني لـ أنغام تقترب من 3 ملايين مشاهدة

الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو

نائب: يجب زيادة أجور المعلمين لتلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية

محمد رجائي: لم يهرب أي تمساح من حديقة الحيوان

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

التضامن تنفي فيديو الاعتداء على نزيلات دار رعاية مصر القديمة

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

الخارجية تحذر من شركات نصب تصدر تأشيرات عمل للسفر إلى أذربيجان

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

استاد بورسعيد مهدد بالاستبعاد من استضافة كأس الأمم الأفريقية

فجر اليوم.. بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب بدوري الأبطال

نشرة البرلمان.. استدعاء وزير التموين بسبب المستبعدين.. ومشروع قانون لتمكين المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟