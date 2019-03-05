صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

بأزياء الزمن الجميل وبتسريحة شعر مشاهير السينما المصرية فى فترة السبعينيات والثمانينيات وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام وأحمد زكى ومحمود ياسين ونور الشريف وكذلك نجمات السينما أمثال سعاد حسنى وشمس البارودي ونيللي ونوال أبو الفتوح، ارتدى طلاب طب المنيا ملابس الزمن الجميل فى "فوتوسيشن" حفل تخرجهم وقاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى حيث لاقى رواجا كبيرا.



ارتدى الشباب بنطلون الشارلستون الواسع من الأسفل والقمصان المشجرة بينما ارتدى الفتيات الفساتين القصيرة ذات الألوان المفرحة وكذلك تسريحة الشعر، 20 طالبا وطالبة من طب المنيا جلسوا سويا لطرح أفكار مجنونة لحفل تخرجهم بالبحث على الإنترنت عن الصور القديمة ومحاولة تقليدها.



وقال الدكتور يوسف أشرف صاحب الفكرة "نحن أطباء أيوة لكن فرافيش وبنهزر وبنعيش حياتنا مش كل الناس لازم تشوف الدكتور إنه كئيب وميعرفش غير الجد ممكن نكون جادين أيوة بس نعرف نهزر".



وتابع: "الفكرة أخذت يوم ولكن خطوات التنفيذ طالت جدًا، أخدنا أسبوع نختار القماش وهوجمنا بموجة من السخرية والتريقة من كل من يرى الملابس فشباب زي الورد بيشتروا ملابس حريمي وبيسألوا ينفع قمصان ولا قماش مشجر ومنقوش، وكان الموضوع كوميديا بالنسبة لنا".



وأردف: "قمنا نحن الشباب بإقناع الترزي بأن الملابس لمسرحية وليس فوتوسيشن لحفل تخرج حتى لا يأخذ الموضوع بسخرية، معقبا: "أنا راجل عندي 25 سنة لما بنزل الجيم بشورت بسمع تريقة كتير، لما بقابل حد اتعاملت معاه كدكتور وفي الشارع بهزر مثلا بيستغربوا، اتغلبنا علي ده بأننا قررنا نغير الصورة أولا، واننا نتبسط ثانيا، وأننا استخبينا شوية من الناس مقدرش أنكر، وكنا بنتحرك بأتوبيس".



وأضاف "سيطرت البهجة بشكل واضح على جلسة التصوير، خصوصا مع الألوان المبهجة التى ارتداها الشباب والبنات، مستعينين بملابس هذه المرحلة مثل البنطلونات الشارلستون، الواسع من الأسفل، والتى انتشرت فى فترة السبعينيات بالكثير من الألوان".



رواد مواقع التواصل الاجتماعى من أبناء المنيا ممن قاموا بمشاركة الصور، حازت الفكرة على إعجابهم الشديد وخاصة أنه فكرة خارج الصندوق ومميزة جدا على حد قولهم وغير مكلفة متمنين أنها تكون البداية لعودة الزمن الجميل والرقى فى الأخلاق والملابس.

