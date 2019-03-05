صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. رئيس شركة الملاحة الجوية: 720 مراقبا يؤمنون المجال الجوي.. القطاع يمكنه استيعاب المزيد من العمالة.. نمتلك أحدث الأجهزة والأنظمة للسيطرة على الأجواء

رئيس شركة الملاحة الجوية:

720 مراقبا جويا يعملون بالمطارات المصرية

العمالة المتواجدة يتم تدريبهم على أعلى مستوى

ننسق مع أكاديمية الطيران لقبول المراقبون الجويون

أبراج المراقبة لا غنى عنها في بناء المطارات

بدرجة عالية من اليقظة والحضور الذهني، على مدار ساعات الليل والنهار، يجلس نحو 720 جنديًا مجهولا خلف الشاشات، لمراقبة حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري عن كثب، من خلال رادارات وأجهزة اتصال هي الأحدث عالميا، ويتابع المراقبون الجويون بانسيابية وتناغم تام كل ما يطير في المجال الجوي بما فيها الطائرات العابرة لمجالنا الجوي.من أعلى مبنى يتجاوز ارتفاعه جميع البنايات المحيطة بالمنطقة، يقف برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، شاهدا بجنوده الثابتين خلف الأجهزة دون شَرَّد أو شتت، على حركة الأجواء داخل المجال الجوي، يتداولون فيما بينهم توجيه تلك الطائرة القادمة من هناك والأخرى المقلعة من هنا، في موجات متجانسة.يقول اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية، إن مهنة المراقب الجوية، تعد من أخطر المهن في العالم، لأنها حلقة الوصل بين الطائرة والمطار، وتتطلب التركيز والحضور الذهني الدائم، وأجهزة الرادار والحاسبات الملاحية والاتصالات، أدوات تسهل من مأمورية المراقب الجوي للاتصال والرؤية داخل المجال.وأوضح رئيس شركة الملاحة الجوية، في حواره لـ"صدى البلد"، أن المراقب يدير الحركة الجوية بما يضمن الأمن والسلامة، ويتحكم ويسيطر على الحركة داخل مطارات الجمهورية أو التحركات على أرض المطار من الهبوط للطائرات وإقلاعها أو الطائرات العابرة لمجالنا الجوي في إنسابية تامة طبقا لكثافة الحركة الجوية.وأكد أن العمالة المتواجدة بالشركة يتم تدريبها على أعلى مستوى داخليا وخارجيا، وذلك من خلال أجهزة المحاكاة داخل سلطة الطيران المدني عبر أنظمة حديثة، حيث يخضع المراقبون الجويون بالشركة إلى تدريب دوري يقام بصفة مستمرة، عبر فرق متعددة من التدريب على استخدام الأنظمة الحديثة.وتشمل المراقبة الجوية ثلاثة أقسام، هي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، ومراقبة المنطقة، ومراقب البرج هو المتحكم فى حركة الطائرات على أرض المطار والمنوط بإعطاء الإذن بالإقلاع والهبوط للطائرة عبر اتصاله مع قائد الرحلة، أما مراقب الاقتراب فهو يتحكم فى الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى المطار من حيث توجيه قائدها إلى المسارات من وإلى مدرج الهبوط، أما مراقب المنطقة فهو الذى يتحكم فى التوجيه النهائى بالنسبة للطائرة المغادرة، حيث يقوم بتحويل المسئولية إلى المنطقة المجاورة، فضلا عن أنه يستقبل الطائرات القادمة ويحولها إلى مراقب الاقتراب، وفق أنظمة على أعلى مستوى من الدقة لا تسمح باحتمالية وقوع خطأ.وأشار رئيس شركة الملاحة الجوية إلى أن عدد المراقبين الجويين في الشركة حوالي 720 مراقبا جويا، في حين أن القطاع يستوعب مزيدا من الأعداد العاملة بمجال المراقبة الجوية، حيث إن معظم المطارات المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، والمراقبة الجوية لها توصيات عالمية خاصة أن المراقب لا يستطيع أن يجلس فترات طويلة أمام الأجهزة حتى لا يفقد تركيزه أولا، فضلا عن عدم تعرضه لأي مخاطر، لذلك فهي تستوعب المزيد من العمالة لتغطية حركة الأجواء المصرية التي هي في ازدياد مستمر.وقال إنه يتم التنسيق مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لقبول دفعات جديدة من الخريجين بعد تجاوز فترة التدريب المقررة لهم عامين وحصوله على شهادة العمل كمراقب جوي، ويتم توزيعهم على أبراج المراقبة بجميع المطارات المصرية.وأضاف أنه يوجد 7 أهليات للمراقب الجوي، تختلف حسب التجهيزات الجوية بكل مطار، حيث إن المراقبة عبارة عن 4 حلقات والمنطقة وترددات، يتم من خلالها متابعة حركة إقلاع وهبوط الطائرات، مشيرا إلى أهمية أبراج المراقبة الجوية، حيث إنه حينما يتم السعي إلى تطوير ممر ومدارج المطارات الجديدة لا بد أن يكون هناك برج مراقبة مهيأ وكاشف لجميع تلك المدارج والمداخل والمخارج فوق المطارات، ومن أساسيات بناء المطارات بناء أبراج المراقبة، التي يختلف ارتفاعها من برج إلى آخر حسب المنطقة دون أن تخل بمبدأ المكاشفة، وإذا كان هناك قليل من المناطق المعتمة فيتم تزويدها بكاميرات المراقبة.يشار إلى أن مطار القاهرة الدولي، يضم برجي مراقبة، إحدهما تم بناؤه بالتزامن مع إنشاء المطار في فترة الأربعينيات، ويخضع للتطوير حاليا لتجهيزه ليكون إضافيا مع البرج الحالي، الذي يتألف من 31 طابقا، ويعد برجا مركزيا يقوم بالتنسيق مع أبراج المراقبة بالمطارات الأخرى بالدول المجاورة بهدف تحديد موعد وصول وإقلاع الطائرات التى تخرج من مطار القاهرة.