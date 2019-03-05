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محافظات

لخدمة 25 قرية.. افتتاح وحدة مرور العدوة شمال المنيا.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم وحدة مرور العدوة بتكلفة مليون جنيه، لتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء مدينة العدوة والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة والعميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا وإبراهيم نصير رئيس مركز العدوة واللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة وعدد من أعضاء البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

تبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 2019 مترا، إذ تخدم أبناء مدينة العدوة و25 قرية تابعة لها، وتتكون من طابق يضم كافة الإدارات الخدمية ومساحة مخصصة لاجراء الاختبارات الخاصة باستخراج تراخيص السيارات، بالإضافة إلى أنها مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة وخاصية النداء الرقمي وأماكن لانتظار المواطنين والسيارات.

يذكر أن وحدة مرور العدوة تم تشغيلها بشكل جزئي ديسمبر الماضى حيث بلغت القوى الترخيصية لها حتى الآن 25 ألفا و215 سيارة.
لخدمة 25 قرية.. افتتاح وحدة مرور العدوة شمال المنيا.. صور
لخدمة 25 قرية.. افتتاح وحدة مرور العدوة شمال المنيا.. صور
لخدمة 25 قرية.. افتتاح وحدة مرور العدوة شمال المنيا.. صور

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