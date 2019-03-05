اتحاد الكرة يقرر تغيير مكان إقامة مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين

قرر اتحاد الكرة تغيير ملعب مباراة كوكاكولا أمام منافسه جمهورية شبين، والتي تقام بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري القسم الثاني.



وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بدلا من إقامتها باستاد كلية الشرطة، وذلك بناءً على طلب فريق كوكاكولا لوجود إصلاحات طارئة بملعب كلية الشرطة.



جدير بالذكر أن فريق كوكاكولا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 36 نقطة، بينما جاء فريق جمهورية شبين في المركز السابع برصيد 25 نقطة.