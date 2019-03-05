ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإسماعيلي يوجه رسالة لـ عامر حسين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:31 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه أحمد قناوي المدرب العام لـ فريق الإسماعيلي رسالة للجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بضرورة تخصيص ملعب مناسب للفريق بدلا عن استاد الإسماعيلية عقب غلقه وتسليم ملعب السلام لشركة متخصصة لإعادته لما كان عليه سابقا لاستقبال مباريات أمم إفريقيا.

وأضاف في تصريحات اذاعية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "اون سبورت اف ام" أن الفريق يعاني كثيرا من السفر من أجل خوض مبارياته الإفريقية والمحلية ولا يمتلك عناصر بديلة للاعبي الفريق الأساسين وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على اللاعبين بسبب تتابع المباريات والسفر لخوضها.

أما عن مباراة الفريق ببطوله دوري أبطال إفريقيا أمام شباب قسطنطين الجزائري وهزيمته بثنائية فأكد أن لاعبي الفريق لا يمتلكون خبرة إفريقية كبيرة فمعظهم لاعبين تحت السن باستثناء لاعبين اثنين شاركا بإفريقيا من قبل.

ترشيحاتنا

اتعلم في البيت.. 5 كورسات مجانية لاجتياز اختبار IELTS

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب

محمد رمضان يرتدي «تاج ذهب» بأحدث جلسة تصوير

خدعوك فقالوا.. محمد صلاح كبش فداء لتراجع ليفربول

ترتيب الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة.. والأهلي يزحف نحو المقدمة

قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو

دوللي شاهين تبهر متابعيها على انستجرام بهذه الإطلالة.. صورة

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟