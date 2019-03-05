الإسماعيلي يوجه رسالة لـ عامر حسين

وجه أحمد قناوي المدرب العام لـ فريق الإسماعيلي رسالة للجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بضرورة تخصيص ملعب مناسب للفريق بدلا عن استاد الإسماعيلية عقب غلقه وتسليم ملعب السلام لشركة متخصصة لإعادته لما كان عليه سابقا لاستقبال مباريات أمم إفريقيا.



وأضاف في تصريحات اذاعية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "اون سبورت اف ام" أن الفريق يعاني كثيرا من السفر من أجل خوض مبارياته الإفريقية والمحلية ولا يمتلك عناصر بديلة للاعبي الفريق الأساسين وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على اللاعبين بسبب تتابع المباريات والسفر لخوضها.



أما عن مباراة الفريق ببطوله دوري أبطال إفريقيا أمام شباب قسطنطين الجزائري وهزيمته بثنائية فأكد أن لاعبي الفريق لا يمتلكون خبرة إفريقية كبيرة فمعظهم لاعبين تحت السن باستثناء لاعبين اثنين شاركا بإفريقيا من قبل.

