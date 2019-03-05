استقبال حافل لبطلة الاسكواش نور الشربيني في مطار برج العرب.. صور

استقبل مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، بطلة الاسكواش نور الشربينى فى احتفالية مُبهجة، لحصولها على المركز الأول فى بطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة على التوالي.



وكانت نور الشربيني، فازت على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13 .



ويعد ذلك اللقب الثالث لنور الشربيني، حيث سبق وتوجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

