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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر من خلال التعليم عن بعد DL101AEG19S1.

وتعد هذه الدورة مجانية، وينظمها مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 31 مارس الجاري من خلال الرابط التالي:https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG19S1.

وتبدأ الدورة اعتبارًا من 1 إبريل المقبل وحتى 1 يونيو، وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشتمل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وإبداعاته في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين.

وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه باجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.

وللاستفسار وتقديم المساعدة برجاء التواصل علي البريد الإلكتروني الخاص بالدورة [email protected]

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