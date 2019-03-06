أمين الفتوى يوضح متى يعطي الأخ شقيقته المتزوجة من مال الزكاة.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للأخ مساعدة شقيقته المتزوجة من زكاة ماله حتى إذا كان زوجها يعمل ويدر دخلا .



وأضاف عبد السميع خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة الجمهور قائلا: مساعدة الأشقاء لبعضهم البعض من باب صلة الرحم وهذا الأمر ثوابه عظيم عند الله تعالى وله أجران ، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.



وتابع: طالما أن زوج شقيقتك يعمل ودخله لا يكفي الأسرة فهذا يستحق الزكاة ولا مانع من ذلك شرعا.