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ديني

أمين الفتوى يوضح متى يعطي الأخ شقيقته المتزوجة من مال الزكاة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للأخ مساعدة شقيقته المتزوجة من زكاة ماله حتى إذا كان زوجها يعمل ويدر دخلا .

وأضاف عبد السميع خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة الجمهور قائلا: مساعدة الأشقاء لبعضهم البعض من باب صلة الرحم وهذا الأمر ثوابه عظيم عند الله تعالى وله أجران ، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

وتابع: طالما أن زوج شقيقتك يعمل ودخله لا يكفي الأسرة فهذا يستحق الزكاة ولا مانع من ذلك شرعا.

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