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ديني

حكم أكل الناذر من ذبيحته

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان الإنسان نذر شيئا لله فيحرم عليه أن يأكل من نذره شيئا.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «هل ممكن ان أأكل من النذر الذى ذبحته؟»، أن الله عز وجل يقول في صفات الأبرار {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، والنذر معناه هنا أنك تعزم على أن تجعل هذا الشيء لله، فذبح نذر لله أي أن يعطي للفقراء والمساكين، فأكل أهل البيت من هذا النذر ينقص ثوابه ويقدح فى الوفاء به لأنه لم يوف كما نذر، وبالتالي فمن أراد أن يكون النذر خالصًا لله تعالى فلا يأكل منه أهل البيت إلا إذا كان لأقارب محتاجين.

وتابع: أنه يحرم على الناذر أن يأكل من نذره مطلقًا في معتمد مذهب الشافعية، وإن كان قد نُقل الخلاف القوي في بعض الصور داخل المذهب، ولدى فقهاء المذاهب الأخرى، كالمالكية الذين أجازوا الأكل من النذر مطلقًا إذا لم يُعَيِّنْه ولم يُسَمِّه للمساكين.

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