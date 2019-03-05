ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محلل سياسي: مصر تنسق تحركاتها حول ليبيا مع الأمم المتحدة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:50 م
ليبيا -أرشيفية
ليبيا -أرشيفية
ميس رضا
أكد المحلل السياسي الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن اجتماع مصر ودول الجوار بشأن ليبيا يعد اجتماعا تنسيقيا، لافتًا إلى أنه من ثمار مؤتمر باليرمو الذى عقد بإيطاليا مؤخرًا وأعطى الدفعة لمصر للتحرك.

وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، أن اللقاء يمثل أهمية فى ضوء التطورات العسكرية الأخيرة التى حققها الجيش الليبي بالسيطرة على منطقة قطرون فى الجنوب الليبي إضافة إلى استمراريته فى تطهير البقاع الليبية الأخري.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن هناك تأكيدات بأن العقيد أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي سيكون طرفا فى هذه المشاورات الجارية بين مصر والجزائر باستثناء تونس على خلفية قرار ليبيا بغلق الحدود مع تونس فى وقت سابق تقضي بمنع التجار التونسيين من الدخول إلى ليبيا وجلب السلع، وسط مطالب برد مماثل من تونس.

وأشار "الخبير السياسي"، إلى أن هذه القمة تشهد استئناف الاتصالات الجارية بين مصر والجزائر وليبيا وهى الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية هذه التحركات التى تقودها مصر وتتم بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزارى «المصرى - التونسي – الجزائرى» حول ليبيا.

ويشارك في الاجتماع -الذي يعقد بقصر التحرير- وزير الخارجية سامح شكري إلى جانب وزيري خارجية تونس خميس جيهناوي، والجزائر عبدالقادر مساهل.

ويناقش اللقاء الوزراي تطورات الأوضاع في ليبيا، كما يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماع.

ترشيحاتنا

جوازة ولا في الأحلام.. مليونير يعرض ابنته للزواج مع نصف ثروته هدية

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

نتنياهو يكشف زياراته السرية لدول عربية وإسلامية

اتعلم في البيت.. 5 كورسات مجانية لاجتياز اختبار IELTS

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

البترول تعلن عن وظائف بنظام الإعارة بـ٢١ محافظة.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم

سويلم يرد على سيد عبد الحفيظ بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

بعد طلبها الجنسية المصرية.. فجر السعيد تشن حربا شرسة ضد أصالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟