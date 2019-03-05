الشهاوي يحاضر في رواق الشراقوة بالجامع الأزهر

يلقي الشيخ عبد العزيز الشهاوي أحد علماء الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، محاضرة في رواق الشراقوة بالجامع الأزهر الشريف، في شرح كتاب "تحفة الطلاب ".



وتدرس في أروقة الجامع الأزهر العلوم الشرعية لمختلف الأعمار في مواد: التفسير، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وعلوم القرآن، والعقيدة.



وينظم الجامع الأزهر دورات تدريبية بشهادات معتمدة من الجامع الأزهر بدراسة المواد الشرعية لجميع الأعمار.

