ندوة تثقيفية عن إدارة المخاطر ومواجهة الحريق بتربية المنيا

عقدت كلية التربية جامعة المنيا، صباح اليوم، ندوة توعوية تثقيفية لطلبة وطالبات الكلية للتوعية بالكوارث والمخاطر وكيفية التعامل معها تحت عنوان "إدارة المخاطر والكوارث ومواجهة الحريق".



حاضر الندوة المقدم مصطفى دعبس رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد العزيز حسب الله مدير وحدة الجودة، والدكتورة هناء عبد الحميد مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وطلبة وطالبات كلية التربية العام.



تناولت الندوة التعريف بمفهوم الأزمة والمشكلة والكارثة وأنواع الأزمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها، وكيفية التنبؤ بالأزمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية عالية واتخاذ القرارات المناسبة لتفاديها، ووضع خطط مناسبة وآليات لمواجهة حدوث مثل هذه الأزمات.



كما شملت الندوة التعريف بجهاز الحماية المدنية ومهامه وأقسامه المكونة من 5 أقسام وهي "الإنقاذ النهري، والبري، والإطفاء، والمفرقعات، والوقاية من الحرائق"، وطرق استدعاؤهم خلال الأزمات، وكيفية مساعدتهم على اتمام وظائفهم والحد من الأزمة من قبل المدنيين، ومعوقات العمل.



ومن جانبه، قال عبد الواحد "إن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب الكلية فى مجالات مختلفة، والتى استهلت بندوة عن "رؤية مصر 2030"، وتختتم غدًا الأربعاء بندوة عن الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.



وأكد عميد كلية التربية بجامعة المنيا، أهمية عقد مثل هذه الندوات بالكليات والمؤسسات؛ لمواجهة الأزمات التى نتعرض إليها والأحداث التى تمر بها البلاد مؤخرًا، ورفع وعى الحضور بأهمية تطبيق علم إدارة الأزمـات من حيث "الوقاية والمواجهة" في جميع مجالات العمل.