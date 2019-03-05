الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات على أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب "مهمة وضرورية"، مضيفا أنه بعد أن تم إقراره فستكون هناك رسوم على أصحاب تأشيرات الفيزا - الزيارة المؤقتة.



جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل بالبرلمان اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للوافدين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأضاف الوزير "لسنوات عدة كانت كروت الزيارات تحدث في السابق ويتم دخول الوافدين للبلاد للاستفادة من الخدمات الصحية"، مشيرا إلى أن حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون مقتصرة على العمليات الضرورية والطارئة وليس للعمليات ذات الطابع غير الضروري مع شرط وجود ما يثبت إقامة سارية المفعول، إضافة إلى وجود ضمان صحي.



وتابع: "قمنا بوزارة الصحة بعمل ربط بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية فأصبح التحصيل الآن إلكترونيا مع تحصيل يدوي".



وأوضح: أنه منذ نهاية يناير تم تحصيل نحو 3.9 مليون دينار كويتي، معربا عن شكره لمقدمي الاقتراح ولجنة الشئون الصحية على ما بذلوه.