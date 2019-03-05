الطلاق صداع فى رأس الحكومة.. الرئيس السيسي يستعرض مشروعات توعية الشباب المقبلين على الزواج.. ونواب: لا يمكن إصدار تشريع والتوعية أهم.. وتعديلات قانون الأحوال الشخصية تُعيد هيبة الأسرة

الرئيس السيسي يبحث جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق

ثريا الشيخ: لا يمكن إصدار تشريع لوقف وقوع الطلاق.. وقوانينا تُستمد من الشريعة

محمد فؤاد: عقد دورات تدريبية الزامية للمقبلين على الزواج ضرورة

برلمانية تطالب الحكومة بتعزيز جهودها الإرشادية والتشريعية للحد من الطلاق

لأنها أصبحت ظاهرة تؤرق المجتمع وتفكك الأسر، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بأزمة الطلاق، خاصة فى ظل انتشارها خلال الفترة الأخيرة، فلم يفوت الرئيس أى فرصة لتوجيه الحكومة للحد من معدلات الطلاق ومتابعة البرامج والمشروعات فى هذا الشأن.واستعرض السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.وفى هذا الإطار، طالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، بإطلاق برامج توعية للمقبلين على الزواج فضلا عن نشر المكاتب الاستشارية، والتى تشرح مفهوم الزواج لكل للزوج والزوجة، وذلك للحد من الطلاق، مشيرة إلى أن الزواج السريع السهل هو الأكثر عرضة للطلاق، خاصة تلك العلاقات التى تبدأ عن طريق "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعى.وقالت "الشيخ"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن نسبة الطلاق فى مصر أصبحت الأعلى فى العالم كله، مؤكدة أن دور البرلمان فى هذا الشأن توعوى فقط ولا يمكن إصدار تشريع لوقف الطلاق، خاصة أنه سيكون ضد الشريعة الإسلامية، وأضافت: "القوانين تستمد من الشريعة، ولا يمكن إصدار قانون لوقف وقوع الطلاق لأنه سيكون مخالفة للدين والشريعة".وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تشمل بعض المواد التى تحد من الطلاق، فضلا عن إعادة الهيبة لمؤسسة الزواج والأسرة، لافتا إلى ضرورة عقد دورات تدريبية الزامية للمقبلين على الزواج، فضلا عن الدورات النفسية.وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يجب العمل على إعادة ترابط الأسرة، خاصة أنها تعد إحدى أهم المؤسسات فى الدولة، مشيرا إلى أنه قام بعقد حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والسماع لجميع الآراء من نساء مطلقات وخبراء وغيرهم.كما أشادت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، على مناقشة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة".وقالت النائبة إنه تمت الموافقة قبل ذلك في البرلمان على مقترح مقدم منها بشأن ذلك، حيث سيتم تنفيذ دورات تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج للحد من ظاهرة الطلاق التي تضر المجتمع، في ظل زيادة نسبها في الفترة الأخيرة لتصل إلى 44%.وطالبت الحكومة بتعزيز جهودها الإرشادية والتشريعية للحد من ظاهرة الطلاق، وذلك من خلال سرعة تنفيذ دورات التأهيل في جميع المحافظات، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية، وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.