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محافظات

اسمعونا تطلق أسبوع الخير في الأقصر بمشاركة 25 طبيبا.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:56 م
اسمعونا تطلق أسبوع
اسمعونا تطلق " أسبوع الخير في الأقصر
شمس يونس
أطلقت مؤسسة اسمعونا، اليوم الثلاثاء، مبادرة "أسبوع الخير" في محافظة الأقصر التي تستهدف القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات وذلك بإجراء عشرات العمليات الجراحية وتنظيم قوافل طبية في القرى والمدارس وتنظيم ورشة لتعليم الإسعافات الأولية.

وقال أشرف على، المدير المالي للمؤسسة، إنه في إطار اهتمام مؤسسة "اسمعونا" بغير القادرين في القرى الأكثر احتياجا وبالتعاون مع محافظة الأقصر ومديرية الصحة وعدد من المؤسسات والجمعيات تم اليوم إطلاق مبادرة "أسبوع الخير" بالكشف وفحص مئات المواطنين قبل إجراء العمليات الجراحية والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف "على" أن أسبوع الخير يشارك فيه أكثر من 25 طبيبا وعشرات الممرضين والعاملين والمتطوعين وسيتم إجراء أكثر من 150 عملية عيون و150 عملية لوز للأطفال غير القادرين في كل مراكز وقرى الأقصر وستتم العمليات في اكبر مراكز العيون والمستشفيات بالمحافظة ولن يتكفل المريض اى مبالغ مالية في الفحوصات أو العمليات أو المتابعة بعد العمليات.

وأشار إلى أن غدا الأربعاء سيتم تنظيم قافلة طبية ومسح شامل للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكر والأمراض الأخرى في إحدى مدارس قرية الرزيقات بمركز ارمنت جنوب الأقصر وكذلك تنظيم قافلة طبية أخرى تشمل ( الرمد – باطنه وسكر وقدم سكري – قلب – أطفال – جلدية – عظام – نساء – انف واذن وحنجرة) تستهدف غير القادرين بنفس القرية وإعداد تقرير كامل ومفصل بالحالات التي تستحق إجراء عمليات وكذلك صرف العلاج بالمجان.

وأكد الدكتور محمد العشري، رئيس مجلس إدارة جمعية الليدرز الاجتماعية، أنه من المقرر أن يقام على هامش القوافل والفعاليات ندوات للتوعية الصحية للمواطنين وكيفية التعامل مع المصابين وإنقاذهم بطرق مبسطة.

وأضاف العشري، أن أسبوع الخير سيشهد أيضا تنظيم ورشة عمل عن "الإسعافات الأولية" وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك يومي الأربعاء والخميس المقبلين وسيتم التدريب من خلال متخصصين في مجال الإسعافات وإجراء تجارب عملية من خلال استخدام أدوات الإسعافات وبمشاركة عشرات من شباب المحافظة.
اسمعونا تطلق أسبوع الخير في الأقصر بمشاركة 25 طبيبا.. صور
اسمعونا تطلق أسبوع الخير في الأقصر بمشاركة 25 طبيبا.. صور
اسمعونا تطلق أسبوع الخير في الأقصر بمشاركة 25 طبيبا.. صور
اسمعونا تطلق أسبوع الخير في الأقصر بمشاركة 25 طبيبا.. صور

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