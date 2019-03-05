عميد بيطرى المنيا يطالب اتحاد الطلاب بأن يكونوا القناة الشرعية لتقديم الخدمات لزملائهم

شهدت كلية الطب البيطري بجامعة المنيا تنظيم أول حفل تنصيب لاتحاد طلابها لاكتمال جميع الفرق الدراسية بالكلية العام الجامعى الحالى، والذي قام بتنظيمه مكتب رعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية وفريق طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور معتز أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد مهني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث



شمل حفل التنصيب تكريم لأعضاء الاتحاد الطلابي، وتسليم الدروع والأوشحة كما شمل الحفل تكريم بعض الطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية بالكلية والطالب والطالبة المثالية.



وخلال كلمته رحب الدكتور معتز أحمد بالطلاب مهنأهم علي انتخاب أول اتحاد طلاب بالكيلة، ومؤكدًا لهم بأن يكونوا القناة الشرعية للطلاب داخل الكلية لتقديم الخدمات لزملائهم.



وأشار الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية إلى أن الاتحاد الطلابي تكليف أكثر من كونه تشريف، مطالبًا بأن يكون أعضاء الاتحاد عند حسن ظن إدارة الكلية والجامعة والطلاب في تنظيم الفعاليات التي تهدف إلي خدمة زملائهم الطلاب وتنمية روح التعاون من خلال القيادة الذاتية.



وعلي هامش الاحتفال تم تنظيم يومي رياضي ترفيهي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، حيث تميز هذا اليوم بجو من البهجة وتجديد النشاط والطاقة الإيجابية . وتضمنت فعاليات هذا اليوم ألعاب رياضية وترفيهية وعروض فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية.

