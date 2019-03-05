ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جروس يقرر مد راحة لاعبي الزمالك

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:47 م
صدى البلد
ملك موسى
قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مد راحة اللاعبين حيث قام بمنحهم إجازة اليوم الثلاثاء.

وكانت بعثة الفريق الأبيض، قد وصلت إلى القاهرة صباح أمس قادمة من أنجولا بعد مواجهة بتروأتليتكو الأنجولي في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وحرص "جروس" على إراحة لاعبيه بشكل أكبر ليقرر استئناف التدريبات، غدا الأربعاء، بدلا من استئنافها اليوم.

ترشيحاتنا

قاتل شقيقه في الدرب الأحمر: استغل عجزي واغتصب مراتي وغسلت شرفي بإيدي

الأرصاد توجه تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الطقس ..فيديو

ميريهان حسين توجه رسالة لـ أشرف زكي بعد خروجها من السجن

أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو

خدعوك فقالوا.. محمد صلاح كبش فداء لتراجع ليفربول

وصول أول سفينتين عالميتين للرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى السحر والجمال

ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء لابنها

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو

اتعلم في البيت.. 5 كورسات مجانية لاجتياز اختبار IELTS

محمد رمضان يرتدي «تاج ذهب» بأحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟