جروس يقرر مد راحة لاعبي الزمالك

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مد راحة اللاعبين حيث قام بمنحهم إجازة اليوم الثلاثاء.



وكانت بعثة الفريق الأبيض، قد وصلت إلى القاهرة صباح أمس قادمة من أنجولا بعد مواجهة بتروأتليتكو الأنجولي في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.



وحرص "جروس" على إراحة لاعبيه بشكل أكبر ليقرر استئناف التدريبات، غدا الأربعاء، بدلا من استئنافها اليوم.