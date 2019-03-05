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حوادث

ضبط تشكيل عصابي خلال التنقيب عن الآثار في قليوب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:50 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي، خلال محاولته التنقيب عن الآثار بقليوب.

ووردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام المدعو "حسن ف ح - 48 سنة - مندوب مبيعات بإحدى الشركات ومقيم دائرة قسم شرطة قها"، لقيامه وآخرين بالتنقيب عن آثار داخل منزله بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المذكور وأمكن ضبطه وبرفقته كل من "زغلول ح 34 سنة - عاطل"، و"صابر م ع - 61 سنة - بالمعاش"، ومقيمان دائرة القسم.

وتبين وجود حفرة داخل المنزل بمساحة 2 متر بعمق 15 مترا، وتم ضبط أدوات الحفر، بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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